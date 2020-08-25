Совет армянской общины Западной Америки организовал Телетон в поддержку ливанских армян, пострадавших от взрыва в Бейруте.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “Асбарез”.

Совет армянской общины Западной Америки, продолжая сбор средств, запланировал также и проведение Телетона, который состоится 30 августа с 17:00 до 20:00 и будет транслироваться по армянским телеканалам ARTN, Horizon, Pan Armenian TV и US Armenia, а также онлайн - в прямом эфире.

Разрушения в Ливане неописуемы, и их преодоление нуждается в единой и безоговорочной поддержке всего армянства.

Пожертвования можно делать онлайн по эл. адресам: http://www.hyeaidlebanon.org / и https://www.facebook.com/hyeaidlebanon или позвонив на номер (818) 660-5453 .