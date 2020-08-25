Бывший нападающий сборной Армении по футболу Эдгар Манучарян участвует в тренерской работе ЦСКА, однако официально он не является членом команды Рафаэля Назаряна.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал директор футбольного клуба ЦСКА Гагик Агбалян. По его словам, тренер ЦСКА Рафаэль Назарян дает возможность молодым и начинающим футболистам набираться опытом. В тренерский штаб Назаряна официально входят Геворг Погосян и Ваагн Минасян. Манучарян участвует в тренерской работе, однако официально не является членом команды”, - подчеркнул Агбалян.

Эдгар Манучарян родился в Ереване 19 января 1987 года. С 15 лет он выступал за сборную Армении до 17-и лет, в 2002 - 2004 годах - за сборную Армении до 17-и лет. В составе “Пюника” Манучарян трижды становился победителем чемпионата Армении. В 2004 году, забив 21 гол в 22-х матчах, Эдгар становится главным бомбардиром чемпионата Армении. Молодым талантливым футболистом заинтересовался “Аякс”. В декабре 2004 года Манучарян участвует в просмотре “Аякса”, однако из-за травмы его переход состоялся только летом. 18 сентября в составе “Аякса” Эдгар дебютирует в чемпионате Нидерландов. В сезоне 2005/2006 Эдгар участвует в четырех матчах чемпионата и становится обладателем Кубка Нидерландов.

В 2010 году Манучарян разрывает контракт с “Аяксом”, действующий до 2011 года и присоединяется к “Пюнику” в статусе свободного игрока. В 2011 году он переходит в “Урал”, выступающий в Первой лиге чемпионата России. После Эдгар Манучарян выступал за “Алашкерт” и за “Пюник”.

Подготовила Варвара Айрапетян