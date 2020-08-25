МНОКС объявило третий конкурс для восстановления двух скульптур на автотрассе Севан- Ереван

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Министерство науки, образования, культуры и спорта объявило третий конкурс на восстановление нескольких скульптурных памятников, установленных на территориях, прилегающих к автотрассе Севан-Ереван.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Вы помните, что на заседании правительства я дал поручение восстановить ряд скульптурных произведений, установленных на территориях, прилегающих к автомагистралям Армении. На восстановление двух из них - “Дорожные строители” и “Эхо”, находящихся на автотрассе Севан-Ереван, и благоустройство прилегающих территорий правительство еще весной выделило соответственно по 176 млн и 76 млн драмов. В июне и июле Министерство НОКС объявило открытый конкурс для выбора компании, осуществляющей восстановительные работы. Оба конкурса не состоялись вследствие отсутствия участников”, - написал Пашинян.

Он также сообщил, что 24 августа Министерство НОКС объявило третий конкурс. Премьер-министр выразил надежду, что на этот раз будут и участники и победители, в результате чего будет решен не только эстетический вопрос, но и экономический, поскольку этот вклад капитала предполагает и новые рабочие места.