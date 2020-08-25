УЕФА определила место проведения Суперкубка
Европейская ассоциация футбола (УЕФА) определила место проведения Суперкубка УЕФА.
Как передает «Арменпресс», победитель Лиги чемпионов мюнхенская “Бавария” и победитель Лиги Европы “Севилья” встретятся 24 сентября в Будапеште.
Подготовила Варвара Айрапетян
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