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Давид Тоноян обсудил с российскими представителями оборонной сферы вопросы сотрудничества

Давид Тоноян обсудил с российскими представителями оборонной сферы вопросы сотрудничества

В рамках международного военно-технического форума «Армия-2020» министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрием Шугаевым и  генеральным директором компании «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

В ходе встречи был обсужден процесс двустороннего армяно-российского военно-технического сотрудничества и предстоящие действия.

Собеседники высоко оценили процесс выполнения существующих контрактов, достигли договоренностей о сроках и путях реализации ряда новых контрактов.

Двусторонне была подчеркнута важность создания совместных предприятий и организации производств частными военно-промышленными компаниями.

Министр Давид Тоноян также посетил павильон корпорации «Тактическое ракетное вооружение», ознакомился с новейшими производимыми средствами, образцами дальнобойных и точных ракет. Затем делегация министерства обороны Армении обсудила вопросы сотрудничества с руководством корпорации.

Давид Тоноян также осмотрел павильоны ряда других предприятий, сотрудничающих с министерством обороны Армении.


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