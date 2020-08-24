Врачи немецкой клиники подтвердили отравление Навального

Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, российского общественно-политического оппозиционного деятеля Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила берлинская клиника "Шарите".

При этом какая именно субстанция вызвала отравление, пока не известно: воздействие ингибиторов холинэстеразы выявили "многократно", по итогам нескольких независимых лабораторных исследований. Врачи планируют провести дополнительные анализы.

"Исход болезни остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент", — говорится в пресс-релизе "Шарите".

В пресс-службе клиники уточнили, что руководитель Фонда борьбы с коррупцией остается в искусственной коме в палате интенсивной терапии. Состояние пациента оценивают как тяжелое, но серьезной угрозы жизни нет. Его лечат препаратом атропин.