Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Грузии

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Грузии Гиоргию Гахарии по случаю трагического ДТП в Душетском муниципалитете. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Ваше Превосходительство,

С глубокой скорбью узнал о трагической автомобильной катастрофе в районе Душети, ставшей причиной гибели множества невинных людей.

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