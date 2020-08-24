Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Грузии
19:01, 24 Август, 2020
Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Грузии Гиоргию Гахарии по случаю трагического ДТП в Душетском муниципалитете. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:
“Ваше Превосходительство,
С глубокой скорбью узнал о трагической автомобильной катастрофе в районе Душети, ставшей причиной гибели множества невинных людей.Разделяя Вашу скорбь и скорбь братского грузинского народа, выражаю соболезнования и поддержку семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым".
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