В Армении стартовал первый этап конкурса «Воин мира» в рамках «Армейских международных игр - 2020» 

В Военно-спортивном лицее имени Монте Меклоняна 24 августа в рамках конкурса «Воин мира» стартовал первый литературно-художественный и танцевальный творческий этап «Кавалер» и «Сударыня», где определятся самые талантливые военнослужащие государств-участников СНГ и Греции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЮВО, в номинации «Кавалер» («Сударыня») все участники конкурса смогут раскрыть свой творческий потенциал, выступая со стихотворениями, песнями, прозами, танцами и белыми стихами.

В составе жюри принимают участие заслуженные работники культуры Армении и России, судьи и представители средств массовой информации из Белоруссии и Греции.

Отдельные номера сегодняшнего этапа конкурса войдут в гала-концерт, который состоится 2 сентября на торжественном закрытии, поощрении и награждении победителей конкурса «Воин мира».

Следующий этап конкурса – по предметам боевой подготовки «Профессионал», пройдёт в период с 25 по 27 августа на полигоне Минобороны Армении в г. Иджеван.

В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих «Воин мира» принимают участие команды из Армении, Белоруссии, Греции и России. Каждая команда представлена четырьмя военнослужащими, в том числе одна женщина.

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Мира» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ.

Программа конкурса рассчитана на 10 дней и включает в себя военно-спортивное состязание «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и конкурс талантов «Кавалер» («Сударыня»).