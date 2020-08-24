Премьер Сирии назвал цель теракта в Дамаске

Премьер-министр Сирии Хусейн Арнус назвал подрыв газопровода в пригороде Дамаска "посланием" террористов в преддверии переговоров малой группы Конституционного комитета САР, которая в понедельник возобновляет работу в Женеве, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

В ночь на понедельник произошел мощный взрыв на газопроводе между поселениями Дмъейр и Адра в пригороде сирийской столицы. Впоследствии была прекращена подача электроэнергии по всей стране. Сирийские власти заявили, что причиной взрыва стал теракт. Подачу электричества в большей степени удалось восстановить через три часа после взрыва. К утру понедельника пожарные бригады при содействии армии локализовали пожар и приступили к ремонтным работам.

"Это послание террористов в преддверии переговоров малой конституционной комиссии, которая, как вы знаете, стартует сегодня. Они хотят донести до нас, что их язык - это разрушение и вред",- заявил Арнус журналистам, находясь на месте взрыва.

Конституционный комитет Сирии возобновляет в понедельник работу после девятимесячного перерыва. Представители правительства и оппозиции вновь соберутся в Женеве под эгидой ООН в составе малой группы, чтобы продолжить обсуждение новой конституции страны.

Премьер сообщил, что ремонт на газопроводе планируется завершить в течение дня.

"Даст бог, все повреждения газопровода, нанесенные в результате теракта, будут к концу дня устранены благодаря усилиям армии, сотрудников нефтяной и газовой компаний",- сказал Арнус.

По словам премьер-министра, подачу электроэнергии удалось восстановить в сирийских провинциях на 60% уже через три часа после взрыва. В Дамаске электроснабжение вернулось через час.