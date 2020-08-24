Президент Армении направил соболезнования президенту Грузии 

Президент Республики Армения Армен Саркисян 24 августа направил президенту Грузии Саломе Зурабишвили соболезнования в связи с ДТП с участием пассажирского микроавтобуса у села Шатили, которое стало причиной человеческих жертв.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал им терпения и стойкости духа, а раненым - скорейшего выздоровления.