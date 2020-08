Клип BTS установил двойной рекорд на YouTube по количеству просмотров

Новый клип южнокорейской группы BTS, вышедший в эту пятницу, на англоязычный трек "Dynamite" побил рекорд по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

За это время ролик набрал 101,1 миллиона просмотров (сейчас у него почти 175 миллионов просмотров). Таким образом участникам BTS удалось обойти предыдущих рекордсменов — вокалисток из K-pop группы Blackpink и их хит "How You Like That", который в конце июня получил 86,3 миллиона просмотров за 24 часа.

В NME отмечают, что "Dynamite" — первое видео в истории YouTube, заработавшее более ста миллионов просмотров за первые сутки с момента релиза.

Это не первый раз, когда BTS устанавливают рекорды. Впервые они покорили Сеть в 2018-м году с клипом на трек "Idol", который набрал 45,9 миллионов просмотров за 24 часа. Затем в 2019-м году их совместная коллаборация с певицей Холзи "Boy with luv" собрала 74,6 миллиона просмотров за такое же время.

В красочном ролике участники танцуют в различных декорациях: в спальне, закусочной, музыкальном магазине — перед тем, как собраться всем вместе на одной локации и продемонстрировать отточенную хореографию.

О выходе этого трека K-pop группа объявила в конце июля. Тогда же участники сообщили, что она войдет в их новый альбом, релиз которого состоится ближе к концу этого года.