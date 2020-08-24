ВОЗ не исключает возможности повторного заражения коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что коронавирусом можно заразится повторно, однако призывает не делать поспешные выводы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в понедельник эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, комментируя информацию о том, что в Гонконге был выявлен случай повторного инфицирования.
"Не исключено, что повторное инфицирование может иметь место, - отметила она. - Однако не нужно делать быстрые выводы".
"По другим коронавирусам мы знаем, что иммунитет сохраняется на протяжении какого-то времени, - добавила эксперт. - Пока мы видим, что у людей, перенесших заболевание, имеется иммунитет. Однако исследования, в том числе касающиеся нейтрализующих реакций, продолжаются".
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