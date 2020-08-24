Адвокат Кочаряна подал иск против судьи Анны Данибекян

Адвокат, член адвокатской команды второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян подал гражданский иск против Республики Армения в лице Министерства финансов, с требованием подтвердить нарушение прав Кочаряна со стороны судьи Анны Данибекян.

Об этом «Арменпресс» стало известно из сообщения адвокатской команды Кочаряна.

“Данибекян опубликовала информацию, содержащую медицинскую тайну о личности Кочаряна. По причине проблем со здоровьем Роберт Кочарян не смог явиться на судебное заседание 10 марта 2020 года по делу о предполагаемом свержении конституционного строя, расследуемого в суде общей юрисдикции Еревана. Адвокаты представили суду справку из МЦ “Эребуни”, которую судья Анна Данибекян без разрешения адвокатов и Роберта Кочаряна обнародовала на открытом заседании”, - говорится в сообщении адвокатской команды.

В исковом заявлении указано также требование о возмещении нематериального, морального ущерба в размере 2 млн драмов.

Иск был подан 19 августа и передан судье Арменуи Бадирян.