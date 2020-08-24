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Адвокат Кочаряна подал иск против судьи Анны Данибекян

Адвокат Кочаряна подал иск против судьи Анны Данибекян

Адвокат, член адвокатской команды второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян подал гражданский иск против Республики Армения в лице Министерства финансов, с требованием подтвердить нарушение прав Кочаряна со стороны судьи Анны Данибекян.

Об этом «Арменпресс» стало известно из сообщения адвокатской команды Кочаряна.

“Данибекян опубликовала информацию, содержащую медицинскую тайну о личности Кочаряна. По причине проблем со здоровьем Роберт Кочарян не смог явиться на судебное заседание 10 марта 2020 года по делу о предполагаемом свержении конституционного строя, расследуемого в суде общей юрисдикции Еревана. Адвокаты представили суду справку из МЦ “Эребуни”, которую судья Анна Данибекян без разрешения адвокатов и Роберта Кочаряна обнародовала на открытом заседании”, - говорится в сообщении адвокатской команды.

В исковом заявлении указано также требование о возмещении нематериального, морального ущерба в размере 2 млн драмов.

Иск был подан 19 августа и передан судье Арменуи Бадирян.


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