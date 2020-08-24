Геворг Багдасарян назначен заместителем генерального прокурора Армении

В связи с переходом на новую службу на юридический факультет ЕГУ и большей занятостью научно-педагогической деятельностью, на основании личного заявления, приказом генерального прокурора Армении сегодня от занимаемой должности был освобожден заместитель генерального прокурора Армении, государственный советник юстиции третьего класса Давид Мелконян.

По итогам совещания с коллегией прокуратуры Артур Давтян назначил на должность заместителя генпрокурора Армении Геворка Багдасаряна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

В ходе заседания коллегии прокуратуры, созванного 24 августа, генеральный прокурор Артур Давтян выразил благодарность господину Мелконяну за его вклад, добросовестную, преданную, объемную, плодотворную работу в системе прокуратуры в течение более чем шести предыдущих лет, пожелал ему успехов в его дальнейшей работе в не менее важной для государства научно-образовательной сфере.

Генеральный прокурор сообщил, что с целью использования высоких профессиональных качеств Давида Мелконяна, научной мысли в целях развития системы прокуратуры, по его приказу он будет назначен председателем нового научно-методического совета в прокуратуре Армении.

На заседании коллегии, руководствуясь частями 1 и 3 статьи 36 Закона Республики Армения “О прокуратуре”, генеральный прокурор Артур Давтян на должность заместителя предложил кандидатуру прокурора города Еревана Геворга Багдасаряна, которая единогласно была одобрена членами коллегии.

Приказом Генерального прокурора Армении от 24 августа Геворк Багдасарян назначен заместителем генерального прокурора Армении.

Биография Геворга Багдасаряна

Геворг Суренович Багдасарян родился 14 октября 1987 г. в городе Алаверди Лорийской области. В 2007 году он окончил бакалавриат юридического факультета Ереванского государственного университета, в 2009 г. магистратуру того же факультета.

30 марта 2012 году Геворг Багдасарян в ЕГУ защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата юридических наук.

До 8 октября 2008 г. работал младшим специалистом службы правовых экспертиз аппарата Апелляционного уголовного суда Республики Армения. С 8 октября по 15 марта 2013 год - советником председателя Апелляционного уголовного суда Республики Армения.

15 марта 2013 г. был назначен прокурором прокуратуры ереванского административного района Шенгавит, 1 ноября 2013 года - прокурором прокуратуры города Еревана.

С 17 марта 2014 г. по 8 мая 2015 года работал старшим прокурором управления по защите обвинения и обжалованию судебных актов генеральной прокуратуры. С 8 мая 2015 года по 30 марта 2016 г. заместителем. С 31 марта 2015 г. по 12 октября 2016 года работал заместителем прокурора города Еревана.

12 октября 2016 года был назначен начальником управления по защите обвинения и обжалованию судебных актов Генеральной прокуратуры Армении.

Приказом от 11 июля 2018 г. – прокурором г. Еревана.

Геворг Суренович Багдасарян советник юстиции первого класса.

Член коллегии Прокуратуры Республики Армения и квалификационной комиссии при Генеральном прокуроре.

Член Совета управления Академии юстиции Республики Армения.

Член профессионального совета 001 высшего квалификационного комитета

С 2009 года он занимается научно-педагогической деятельностью.

Преподает во французском университете Республики Армения, Академии юстиции Республики Армения и в Ереванском государственном университете.

Багдасарян автор одной монографии, 26 научных статей, соавтор одного научно-практического пособия.

Указом президента от 29 июня 2017 г. Геворг Суренович Багдасарян награжден Медалью “Мхитар Гош”.