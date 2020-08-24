Ucom и Teach For Armenia сотрудничают с целью обеспечения онлайн-образования

Этим летом компания Ucom в партнерстве с Teach For Armenia способствовала проведению трехнедельного онлайн-лагеря для учеников-лидеров, целью которого является стимулирование потока идей у учеников для развития своих местных общин, привитие гражданской ответственности и установление связи с их сверстниками по всему миру. Компания Ucom предоставила SIM-карты с доступом в интернет для 370 участников лагеря.

Во течение онлайн-лагеря ученики приняли участие в виртуальных семинарах по выбору карьеры и профессиональному росту, которые были проведены руководящим составом компании Ucom, и работали в группах над созданием проектов воздействия на местные общины, которые бы исходили из нужд тех самых общин, в которых они проживают. Из множества ученических проектов Ucom профинансирует реализацию ученической программы, разработанной для общины села Багаран Армавирской области. Ученики багаранской средней школы предлагают основать музей и создать разработанный ими же веб-сайт, при помощи чего дети смогут представлять местное культурное наследие.

«В последние месяцы Ucom со сложностью выбирает новые проекты и программы, в которых участвует. Это связано с рядом объективных и субъективных причин, в том числе и с ситуацией, возникшей из-за COVID-19, но мы не могли не поддержать реализацию этой программы от Teach For Armenia. Нужно было просто видеть энтузиазм руководящего состава, с которым они проводили тренинги, делились опытом и знаниями с учениками. Я благодарю как команду Teach For Armenia за предоставленную возможность, так и своих коллег за организацию интерактивных онлайн-курсов», - отметил Ара Сергеевич Хачатрян, генеральный директор компании Ucom.

«С марта образовательная среда в Армении испытывает сдвиги сейсмического масштаба, и многие из наших учеников остались без возможности обучения. Мы благодарны Ucom за предоставление доступа к интернету для наших учеников, что поможет преодолеть разрыв, созданный в результате COVID-19 и нехватки цифровых ресурсов», - отметил исполняющий обязанности исполнительного директора фонда Teach For Armenia Руиз Кларк.

Поддержка Ucom «Виртуального лагеря для учеников-лидеров – 2020» является частью текущего партнерства с Teach For Armenia (TFA), некоммерческой организацией, целью которой является расширение возможностей получения образования для всех детей в Армении и Арцахе. TFA набирает и обучает талантливых людей, чтобы они преподавали в течение двух лет в сельских общинах, для которых Ucom предоставляет доступ к интернету и смартфоны. ___________________________________________________________

Компания «Юком» Пресс-служба