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Подписан армяно-российский договор о модернизации Су-25

Подписан армяно-российский договор о модернизации Су-25

Между Министерством обороны Армении и Объединенной авиастроительной компанией России подписан договор о модернизации и ремонте Су-25. Договор был заключен в выставочном центре “Патриот” в рамках Международного военно-технического форума “Армия-2020”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, документ подписали заместитель министра обороны Армении Макар Гамбарян и заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной компании Илья Тарасенко.

Договор подтверждает право Объединенной авиастроительной компании на модернизацию авиатехники и сохранение полного жизненного цикла самолетов, выпущенных ранее.


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