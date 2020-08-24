Президент Армен Саркисян поздравил президента Украины с Национальным праздником страны

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Украины Володимиру Зеленскому по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

В управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении «Арменпресс» сообщили, что в поздравлении президента Армена Саркисяна, в частности, говорится: “Я уверен, что совместными усилиями мы сможем расширить повестку дня армяно-украинских отношений и наше взаимовыгодное сотрудничество”.