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Араик Арутюнян воздал дань памяти Герою Арцаха Ашоту Гуляну

Араик Арутюнян воздал дань памяти Герою Арцаха Ашоту Гуляну

 24 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян в Степанакерте воздал дань уважения памяти Героя Арцаха Ашота Гуляна (Бекор), возложив цветы к постаменту памятника, установленному в сквере, увековечивающем имя героя. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Арцаха.

Первая рота под командованием Ашота Гуляна участвовала во многих военных действиях, в результате которых были освобождены десятки армянских населенных пунктов, находящихся под оккупацией противника. Он погиб 24 августа  1992 года во время освобождения села Дрмбон Мартакертского района.


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