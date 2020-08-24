В Армении подтверждено 33 новых случая COVID-19: в выходные дни делается мало тестов

В Армении по состоянию на 24 августа всего подтверждено 42 825 случаев COVID-19, 36 049 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 666 пациентов. За последние сутки проведено 380 тестов (в выходные дни делается мало тестов), а в общем счете 195 574.

Таким образом, выявлено 33 новых случаев заражения, 58 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 854 летальных исхода (увеличились на 2).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были женщины 71 и 72 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 256.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян