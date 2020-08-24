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В Сисиане по соседству с жилым домом обнаружены две мины

В Сисиане по соседству с жилым домом обнаружены две мины

Сегодня в областной центр кризисного управления поступило сообщение, что на участке, расположенном по соседству с одним из жилых домов на улице Бакунца в Сисиане, обнаружены боеприпасы.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Сюникского областного спасательного управления СС МЧС.

Было выяснено, что на земельном участке, расположенном по соседству с домом, обнаружены две мины. Спасатели заблокировали указанную территорию. Сотрудники сисианского отделения  полиции установили дежурство.


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