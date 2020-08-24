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WP: старший советник президента США Конуэй покидает Белый дом

WP: старший советник президента США Конуэй покидает Белый дом

Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй покидает свой пост в конце текущего месяца. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

По ее данным, Конуэй объяснила свой уход семейными обстоятельствами - необходимостью больше времени уделять детям. "Это полностью мое решение, и я выражаю свое мнение. Со временем я объявлю о будущих планах", - приводит издание ее заявление.

The Washington Post отмечает, что Конуэй, занявшая пост в Белом доме в самом начале президентского срока американского лидера Дональда Трампа, была одним из советников, который дольше всего оставался в команде главы государства. Конуэй также считается одной из наиболее ярых сторонниц Трампа.


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