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В ВС Армении начались плановые командно-штабные учения

В ВС Армении начались плановые командно-штабные учения

Согласно плану подготовки Вооруженных сил Республики Армения 2020 г., утром 24 августа, в 05:00, под руководством начальника Генштаба ВС Армении в воинских частях и соединениях, расположенных в юго-восточном направлении, начались командно-штабные учения.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Шушан Степанян.

“Цель учений  - проверка боеготовности войск и принятие мер по сокращению графика выполнения мероприятий, проверка и усовершенствование способности органов управления при подготовке и проведении операций, разыгрыш оперативно-тактических эпизодов отражения вероятной агрессии противника и разгрома его ударных группировок. Также согласование вопросов взаимодействия сил и средств, назначенных для присоединения и содействия в этом направлении”, - записала Степанян.


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