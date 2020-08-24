Валовой фонд заработной платы в Армении в июле составил около 127 млрд драмов

Фонд валовой заработной платы в Республике Армения в июле 2020 года, составил 127 млрд 391 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Это та сумма, которая была выплачена работникам и с которой рассчитан подоходный налог. Тот же показатель в июне 2020 года составил 120 млрд 846 млн драмов, в июле 2019 года - 117 млрд 627 млн драмов. По уточненным данным, в июле 2019 г. валовая зарплата была распределена между 606 465 работающими, в июне 2020 года - между 609 302 рабочими местами, затем в июле 2020 года фонд зарплаты был распределен между 613 062 рабочими местами. В июле 2019 г. средняя зарплата одного работника составила 193 тыс. 955 драмов, в июне 2020 года - 198 335 драмов, в июле 2020 года эта цифра составила уже 207 795 драмов”, - сообщил Пашинян.

Он отметил, что с апреля 2020 года правительство приняло ряд антикризисных мер, целью которых было сохранение рабочих мест и предотвращение снижения зарплат. Премьер-министр написал, что эти официальные данные доказывают, что эти меры были эффективными. Он подчеркнул, что вышеуказанные данные составлены на основе отчетов, представленных хозяйствующими субъектами, и эти цифры лежат в основе налоговых обязательств хозяйствующих субъектов.