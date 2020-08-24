Мюнхенская “Бавария” - победитель Лиги чемпионов

В столице Португалии Лиссабоне состоялся финал Лиги чемпионов сезона 2019/2020, встретились французский ПСЖ и немецкая “Бавария”.

Как передает Арменпресс, в первом тайме более остро атаковала “Бавария”, которая все внимание акцентировала на контратаках. В конце первого тайма команды обменялись быстрыми атаками, однако в перерыв вышли с нулевой ничьей.

Во втором тайме атак ПСЖ было больше, однако действовал один из неписаных законов футбола: “не бьешь ты, забьют тебе”. “Бавария” на 59-й минуте смогла использовать возможность и открыла счет. Отличился Коман. Парижскому клубу в дальнейшем не удалось вернуть упущенное и “Бавария” с минимальным счетом одержала победу. Матч “Бавария” - ПСЖ завершился со счетом - 1: 0. “Бавария” в последний раз выигрывала Лигу чемпионов в 2013 году, в целом мюнхенский клуб в этом турнире одержал пять побед.

“Бавария” стала чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.

Подготовила Варвара Айрапетян