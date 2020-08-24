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Состоялся розыгрыш Кубка Армении по баскетболу 3x3

Состоялся розыгрыш Кубка Армении по баскетболу 3x3

Федерация баскетбола Армении совместно со Splash League впервые провела розыгрыш Кубка Армении по баскетболу 3x3.

Как передает Арменпресс, в розыгрыше приняли участие команды из Еревана, Артика и Капана. Победителем стала команда “Урарту” в составе: Георгий Подколзин, Микаел Погосян, Левон Погосян, Мано Галаджян, а второе и третье места соответственно заняли команды “Varant” в составе: Варанд Геледжян, Ваге Геворкян, Григор Будакян и “Back to Back” в составе: Аво Чекмеян, Армонд Николай, Владимир Лобахин, Эдуард Геворгян.

Подготовила Варвара Айрапетян


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