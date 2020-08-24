Состоялся розыгрыш Кубка Армении по баскетболу 3x3

Федерация баскетбола Армении совместно со Splash League впервые провела розыгрыш Кубка Армении по баскетболу 3x3.

Как передает Арменпресс, в розыгрыше приняли участие команды из Еревана, Артика и Капана. Победителем стала команда “Урарту” в составе: Георгий Подколзин, Микаел Погосян, Левон Погосян, Мано Галаджян, а второе и третье места соответственно заняли команды “Varant” в составе: Варанд Геледжян, Ваге Геворкян, Григор Будакян и “Back to Back” в составе: Аво Чекмеян, Армонд Николай, Владимир Лобахин, Эдуард Геворгян.

Подготовила Варвара Айрапетян