В Дилижане состоялась церемония открытия конкурса «Борец за мир»

В рамках мероприятий «Армейских международных игр-2020» в Дилижане (Тавушская область), на спортивной площадке Военного училища имени Монте Мелконяна Министерства обороны РА состоялась церемония открытия конкурса «Борец за мир».

Как передает Арменпресс, в соревнованиях профессионального мастерства военнослужащих "Борец за мир" принимают участие команды Армении, Беларуси, Греции и России. В каждой — 4 военнослужащих, в том числе одна женщина.

Церемония открытия конкурса прошла с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических правил, исключающих распространение инфекционных заболеваний. Военнослужащие прошли тест на COVID-19 сразу после прибытия. Все ответы были отрицательными, поэтому во время мероприятия маски они не носили.

Начальник Управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил РА Артур Погосян поздравил всех военнослужащих с открытием международного конкурса «Борец за мир».

«Мы уверены, что эти соревнования станут большим вкладом в развитие военного сотрудничества между странами-участницами», - сказал Погосян.

Начальник Генерального штаба ВС РА Оник Гаспарян приветствовал участников и пояснил, что данное мероприятие проводится ежегодно с 2009 года.

«Ранее соревнования проводились исключительно в формате сотрудничества независимых государств, благодаря чему в соревнованиях могли участвовать только команды стран Содружества. С 2018 года мероприятие включено в список соревнований Армейских международных игр, что позволило расширить географический охват участников. Сегодня мне особенно приятно констатировать, что Республика Греция участвует в соревнованиях уже третий раз. Мы рады видеть в Армении также представителей традиционных стран, участвующих в соревнованиях — из Беларуси и России», - сказал Гаспарян.

Он подчеркнул, что конкурс «Борец за мир» станет праздником мужества, отваги и военного братства. Глава Генштаба пожелал всем новых высоких результатов и достижений.

Программа соревнований рассчитана на 10 дней, в нее входят «Спортсмен», «Снайпер», «Профессионал» (в последнем используются военные навыки: преодоление преграды, вынос раненых с поля боя), «Метание ножа и гранаты», а также литературно-художественно-танцевально-музыкальные «Культурные» конкурсы.

В беседе с Арменпресс капитан команды Республики Беларусь Александра Сидорова отметила, что они уже 4 дня находятся в Дилижане, готовясь к соревнованиям.

«Просыпаемся утром, пробегаем 5 или 10 км. Затем растягиваемся, делаем специальные беговые упражнения. Наши подготовительные работы проводятся достаточно сплоченно и усиленно. Наши усилия нацелены только на победу», - сказала Сидорова.

Представитель Армении, старший лейтенант Арутюн Яханян, который участвует в играх уже третий раз, подчеркнул, что они хорошо подготовлены, подчеркнув, что они сильнее во многих видах спорта. Он выразил надежду, что, как и в прошлом году, в этом году их команда также сможет занять первое место.

Яханян служит в Республике Арцах, в Физулинском районе.

Адамопулос Элефериос, старший лейтенант греческого спецназа, сказал, что они находятся в Армении уже два дня и сумели адаптироваться к климату.

«Мы готовились к этому конкурсу около 3 месяцев. В основном мы сосредоточились на беге и силовых упражнениях. По мере возможности, мы постараемся представить себя наилучшим образом զբաղ, чтобы занять почетное место. По сравнению с предыдущими годами наша команда на этот раз подготовлена лучше», - сказал Элефериос.

Он подчеркнул, что Армения всегда была гостеприимной, теперь такая же, условия очень хорошие, недовольства нет.

Церемония награждения победителей по итогам всех туров конкурса «Борец за мир» состоится 3 сентября.

В этом году Армейские международные игры проходят на террториях 10 стран мира.

Сборные команды Вооруженных сил РА выехали в Москву для участия в соревнованиях в рамках мероприятий «Армейские международные игры-2020», проводимых в Российской Федерации и Республике Беларусь, которые пройдут с 23 августа по 5 сентября. 23 августа также состоялось торжественное открытие Армейских международных игр. Игры пройдут в Костроме, Саратове, Пензе и Бресте.