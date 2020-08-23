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Спасатели потушили пожары на территории общей площадью 1,5 га

Спасатели потушили пожары на территории общей площадью 1,5 га

22 августа в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 4 сигнала тревоги о пожарах площадью около 200 квадратных метров и более  растительных участков  в разных   районах страны.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, сгорело: 

Ереван, в административном районе Кентрон — 1000 квадратных метров, в административном районе Канакер-Зейтун — 2000 квадратных метров,

Армавирская область, в селе Мусалер — 1 га

Арагацотнская область, в городе Аштарак — 2000 квадратных метров.

 

Спасатели потушили все очаги возгорания.


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