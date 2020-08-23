Декларации независимости Армении 30 лет

Ровно 30 лет назад, в этот день граждане Советской Армении приняли историческое решение, выбрав независимость как единственно возможный статус, устойчивый путь к дальнейшему развитию страны.

Как передает Арменпресс, Декларация независимости Армении, принятая Верховным Советом Армянской ССР 23 августа 1990 года, стала не только выражением многовековой мечты армянского народа о восстановлении своего независимого государства, но и попыткой юридически оформить объединение де-факто Армении и Нагорного Карабаха.

Декларация независимости была основана на совместном решении Верховного Совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха".

«Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении, осознавая свою ответственность перед судьбой армянского народа, в исполнении желаний всех армян, в восстановлении исторической справедливости, исходя из принципов Всеобщей декларации прав человека, общеизвестных норм международного права, осуществляя права наций, основываясь на совместном решении Верховного Совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха» от 1 декабря 1989 года, развивая демократические традиции независимой Республики Армения, созданные 28 мая 1918 года, ставя задачу создания демократического, правового общества, «ПРОВОЗГЛАШАЕТ начало процесса установления независимой государственности», - говорится в Декларации независимости Республики Армения.

Она состоит из 12 пунктов. Примерно через год после принятия Декларации, 21 сентября 1991 года, в Армении прошел Референдум о независимости, в результате которого была образована Третья Республика Армения.