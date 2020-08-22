Время в Ереване: 11:07:36,   22 Август

Число подтвержденных случаев коронавируса в Африке превысило 1 млн 172 тыс

Число подтвержденных случаев коронавируса в Африке превысило 1 млн 172 тыс

Число подтвержденных случаев коронавируса на континенте Африка превысило 1 миллион 172 тысячи.

Как  передает Арменпресс, по данным центров исследования коронавируса, более 892 тысячи человек победили болезнь, 27 тысяч 377 человек скончались.

Общее количество зараженных на континенте - 1 миллион 172 тысячи 811 человек.

Страны с наибольшим числом инфицированных - это Южно-Африканская Республика (603 338), Египет (97 148), Нигерия (51 304) и Марокко (49 247).

 

Норайр Шогикян

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации