Виген Аветисян будет играть в «Лори»
14:49, 22 Август, 2020
Виген Аветисян вернулся в «Лори».
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.
27-летний Аветисян был в ФК «Лори» с первого дня основания клуба. Он сыграл 32 матча, забил 12 голов и сделал 9 голевых передач.
Предыдущим клубом Вигена был «Ной», в котором он провел 22 матча, забил два мяча и совершил голевые передачи. Обладатель Кубка и Суперкубка Армении.
Подготовила Варвара Айрапетян
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