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Виген Аветисян будет играть в «Лори»

Виген Аветисян будет играть в «Лори»

Виген Аветисян вернулся в «Лори».

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

27-летний Аветисян был  в  ФК «Лори» с первого дня основания клуба. Он сыграл 32 матча, забил 12 голов и сделал 9 голевых передач.

Предыдущим клубом Вигена был «Ной», в котором он провел 22 матча, забил два мяча и совершил голевые передачи. Обладатель Кубка и Суперкубка Армении.

 

Подготовила Варвара Айрапетян

 

 


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