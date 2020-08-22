Виген Аветисян будет играть в «Лори»

Виген Аветисян вернулся в «Лори».

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

27-летний Аветисян был в ФК «Лори» с первого дня основания клуба. Он сыграл 32 матча, забил 12 голов и сделал 9 голевых передач.

Предыдущим клубом Вигена был «Ной», в котором он провел 22 матча, забил два мяча и совершил голевые передачи. Обладатель Кубка и Суперкубка Армении.

Подготовила Варвара Айрапетян