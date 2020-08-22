Лилия Шушанян приняла делегацию Министерства ТУиР Арцаха

Заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Лилия Шушанян приняла делегацию Министерства территориального управления и развития Республики Арцах во главе с министром Жирайром Мирзояном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктуры РА, приветствуя гостей, заместитель министра пожелала им успехов в их чрезвычайно ответственной и важной работе в новом правительстве.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные со сферой недропользования, в том числе оценка ресурсов, добыча полезных ископаемых, инвестиционная среда, управление окружающей средой, механизмы контроля, а также управление геологической информацией, возможности государственных органов.

Стороны подчеркнули необходимость параллельного проведения законодательных реформ в двух республиках. Между сторонами была достигнута обоюдная договоренность об интенсивном сотрудничестве в ближайшем будущем в каждой новой инициативе, а также об организации более частых профессиональных рабочих дискуссий.