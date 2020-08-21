Правительство Арцаха выделило 25 млн драмов армянской общине Ливана

Правительство Республики Арцах выделила 25 млн драмов из резервного фонда государственного бюджета на 2020 год в качестве финансовой помощи армянской общине Ливана, пострадавшей от взрыва в Бейруте.

9 августа правительство Арцаха спецрейсом из Армении отправило гуманитарную помощь армянской общине Ливана: «От народа Арцаха в Ливан». С этой же целью по поручению президента Республики Арцах была создана специальная комиссия, которая координирует проводимую в этом направлении работу.