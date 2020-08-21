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Правительство Арцаха выделило 25 млн драмов армянской общине Ливана

Правительство Арцаха выделило 25 млн драмов армянской общине Ливана

Правительство Республики Арцах выделила 25 млн драмов из резервного фонда государственного бюджета на 2020 год в качестве финансовой помощи армянской общине Ливана, пострадавшей от взрыва в Бейруте. 

9 августа правительство Арцаха спецрейсом из Армении отправило гуманитарную помощь армянской общине Ливана: «От народа Арцаха в Ливан». С этой же целью по поручению президента Республики Арцах была создана специальная комиссия, которая координирует проводимую в этом направлении работу.


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