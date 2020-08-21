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В Испании призвали закрыть публичные дома

В Испании призвали закрыть публичные дома

Министр равных возможностей Испании Ирене Монтеро направила письмо главам регионов с просьбой закрыть публичные дома и хостес-бары для предотвращения распространения коронавируса, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Министр отметила, что закрытие данных заведений необходимо, чтобы остановить неконтролируемое распространение COVID-19, так как такие случаи "сложно отследить". Монтеро добавила, что меры, ограничивающие работу дискотек и пабов в регионах, должны касаться и публичных домов.


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