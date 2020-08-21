Президент Арцаха принял председателя Бюро АРФ “Дашнакцутюн” Армена Рустамяна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 21 августа принял председателя Бюро АРФ "Дашнакцутюн" Армена Рустамяна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян высоко оценил последовательную работу, проводимую партией "Дашнакцутюн", по решению общеармянских задач, подчеркнув существенный вклад структуры в дело достижения независимости Арцаха и его дальнейших успехов.

В ходе встречи был обсужден ряд ключевых вопросов, касающихся содействия армянам Ливана и в случае необходимости организации их возвращения домой, равно как и системы безопасности родины и внешних вызовов.

Армен Рустамян представил президенту республики также положения декларации, принятой на форуме «Стратегический альянс Армения-Арцах», проведенном в прошлом году в Степанакерте. Араик Арутюнян заверил, что будет последовательным в деле их реализации в контексте национальных и государственных интересов.

Во встрече принял также участие представитель Центрального комитета АРФ «Дашнакцутюн» Арцаха Давид Ишханян.