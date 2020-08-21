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Президент Арцаха принял председателя Бюро АРФ “Дашнакцутюн” Армена Рустамяна

Президент Арцаха принял председателя Бюро АРФ “Дашнакцутюн” Армена Рустамяна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 21 августа принял председателя Бюро АРФ "Дашнакцутюн" Армена Рустамяна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян высоко оценил последовательную работу, проводимую партией "Дашнакцутюн", по решению общеармянских задач, подчеркнув существенный вклад структуры в дело достижения независимости Арцаха и его дальнейших успехов.

В ходе встречи был обсужден ряд ключевых вопросов, касающихся содействия армянам Ливана и в случае необходимости организации их возвращения домой, равно как и системы безопасности родины и внешних вызовов.

Армен Рустамян представил президенту республики также положения декларации, принятой на форуме «Стратегический альянс Армения-Арцах», проведенном в прошлом году в Степанакерте. Араик Арутюнян заверил, что будет последовательным в деле их реализации в контексте национальных и государственных интересов.

Во встрече принял также участие представитель Центрального комитета АРФ «Дашнакцутюн» Арцаха Давид Ишханян.


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