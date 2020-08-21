Турция обнаружила крупное месторождение природного газа в Черном море

Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа и к 2023 году начнет его применение. Об этом в пятницу заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это событие исторического масштаба. Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объемы составляют 320 млрд кубометров. К 2023 году мы планируем поставлять его нашим гражданам", - сказал он.