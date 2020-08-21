Запускается международная программа GovTech Launchpadц для стартапов  Диаспоры и Армении

Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении, Глобальная правовая программа GIZ и Impact Hub Erevan совместно запускают совершенно новую международную пилотную программу GovTech Launchpad. Она уникальна по своему формату и нацелена на создание инновационных решений проблем сотрудничества стартапов с государственным сектором.

Как сообщает Арменпресс, в рамках программы инновационные стартапы должны предлагать технологические решения, которые поддержат армян диаспоры, желающих вернуться в Армению или уже репатриированных граждан. GovTech Launchpad открыт для технологических стартапов, работающих как в Армении, так и в любой точке мира. Команды-участники должны иметь соответствующий опыт в разработке инновационных решений, уверенность в том, что их идеи помогут армянам диаспоры и желание переехать в Армению.

Каждая из 4 выбранных команд получит финансовую поддержку для разработки своего продукта. В программе также будет второй этап.

Помимо призового вознаграждения проект предлагает уникальную экосистему Impact Hub, которая включает индивидуальные профессиональные консультации, наставничество, членство, мероприятия с более чем 250 творческими и инновационными участниками, занятия, контакты с более чем 100 центрами Impact Hub по всему миру, образовательную программу, включая тренинги и курсы по GovTech-индустрии, бизнесу, технологиям и инновациям, а также много других возможностей, которые помогут развивать идеи стартапов и предоставят практические решения для их реализации.

В результате, участники будут иметь возможность создавать новые решения для правительства Армении, а также армян диаспоры и репатриантов, сохранить право интеллектуальной собственности на свою продукцию, получить возможность распространять ее на международном уровне, наладить долгосрочное сотрудничество с Офисом главного уполномоченного по делам диаспоры.

Для подачи заявки на участие в программе, перейдите по ссылке. Крайний срок приема заявок 31 августа в 23:59.

24 августа в 19:30 Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, руководитель Офиса главного уполномоченного Сара Анджарголян, генеральный директор Impact Hub Erevan Ани Бабумян и член Попечительского совета Раффи Касарджян в прямом включении презентуют все возможности программы GovTech Launchpad. Обсуждение будет проходить на платформе ZOOM, присоединиться к которой и задать вопросы можно по следующей ссылке.

Презентация программы будет доступна также на официальной странице Facebook Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры по адресу:

https://www.facebook.com/DiasporaHighCommissionerOfficeArmenia

.