199 военнослужащих Министерства обороны Армении награждены государственными наградами

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна 199 военнослужащих Министерства обороны награждены государственными наградами. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Государственные награды Республики Армения присуждены военнослужащим за самоотверженность, проявленную при защите границ Родины, храбрость и умение, проявленные в ходе боевых действий.

Тем же указом и при посредничестве премьер-министра капитан Рубен Санамян награжден орденом Отечества и удостоен высшего звания Национального героя Армении. Капитан Санамян проявил исключительное мужество, самоотверженность и отвагу в деле обеспечения обороны и безопасности Родины.