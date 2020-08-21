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199 военнослужащих Министерства обороны Армении награждены государственными наградами

199 военнослужащих Министерства обороны Армении награждены государственными наградами

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна 199 военнослужащих Министерства обороны  награждены государственными наградами. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Государственные награды Республики Армения присуждены военнослужащим за самоотверженность, проявленную при защите границ Родины, храбрость и умение, проявленные в ходе боевых действий.

Тем же указом и при посредничестве премьер-министра капитан Рубен Санамян награжден орденом Отечества и удостоен высшего звания Национального героя Армении. Капитан Санамян проявил исключительное мужество, самоотверженность и отвагу в деле обеспечения обороны и безопасности Родины.


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