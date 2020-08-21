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Генрих Ларссон стал помощником Кумана в “Барселоне”

Генрих Ларссон стал помощником Кумана в “Барселоне”

Бывший нападающий сборной Швеции и “Барселоны” Хенрик Ларссон поможет новому главному тренеру каталонской команды Рональду Куману в тренерской работе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба “Барселоны”. Ларсон будет в числе тех специалистов, которые входят в тренерский штаб. Помощником Кумана стал также и бывший тренер нападающего сборной Армении Саркиса Адамяна, главный тренер клуба “Хоффенхайм” Альфред Шредер.

Ранее каталонская “Барселона” официально объявила о назначении Рональда Кумана тренером команды. С Куманом клуб подписал двухлетний контракт.

Подготовила Варвара Айрапетян


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