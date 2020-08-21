МО Армении представило подвиги Национального героя Рубена Санамяна

Удостоенный высшего звания Национального героя Республики Армения капитан Рубен Санамян в деле обеспечения обороны и безопасности Родины, как офицер и командир, проявил исключительное мужество, самоотверженность и отвагу. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян, отметив, что именно Санамян организовал предупреждение многократных атак противника на боевую позицию “Бесстрашная”.

“Капитан Рубен Санамян в деле обеспечения обороны и безопасности Родины, как офицер и командир, проявил исключительное мужество, самоотверженность и отвагу. Капитан Санамян умело руководил группой, осуществляющей специальные разведывательные мероприятия, на личном примере поощряя военнослужащих, выдвигая личные задачи, организовывая предупреждение многократных атак противника на боевую позицию “Бесстрашная”, нанося ощутимые потери его живой силе, вооружению и военной технике”, - написала Степанян.

Пресс-секретарь отметила, что, не жалея собственной жизни, Санамян вместе с бойцами своей группы осуществил сложные и опасные инженерные работы на подступах к позициям, в разведке добывал ценные документы, оружие, боеприпасы, ряд технических средств и другие данные.

“Будучи командиром группы капитан Санамян точно анализировал действия противника, оценивал ситуацию, предупреждал возможные развития и совместными усилиями с личным составом позиции сохранил боевую позицию “Бесстрашная” ”, - отметила Шушан Степанян.

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна от 18 августа капитан Рубен Санамян награжден орденом Отечества и удостоен высшего звания Национального героя Армении. Орден Отечества вручается за исключительные заслуги, имеющие общенациональное значение в сферах обороны, укрепления правопорядка страны, а также в деле создания значимых национальных ценностей. Лицо, награжденное орденом Отечества, считается Национальным героем Армении.

Рубен Санамян родился 22 сентября 1976 года в Тавушской области в г. Дилижане. В 1995 - 1997 гг. прошел обязательную срочную военную службу в одной из воинских частей Армии обороны НКР. В 2006 г. поступил на контрактную военную службу. Женат, имеет двоих детей. В 2012 году Р. Санамян был награжден орденом “Боевой крест” 2-ой степени.

12 июля в районе 12:30 военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушения государственной границы Армении в направлении области Тавуш. После предупреждения армянской стороны военнослужащие Азербайджана, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана повторили попытку занять пограничную позицию армянских вооруженных сил, применив артиллерийский огонь, однако были подавлены армянской стороной и, понеся потери, были отброшены назад. Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел и в течение нескольких дней продолжала его, обстреливая и гражданские инфраструктуры. 21 июля в 22:30 подразделения специального назначения противника предприняли очередное нападение на позицию “Бесстрашная”. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери.