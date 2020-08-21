Додон готов испытать на себе российскую вакцину от коронавируса

Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу сообщил, что готов первым из жителей республики испытать российскую вакцину от коронавируса на себе, он надеется, что вакцина скоро будет доступна молдавским гражданам, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.

"Я пообщался с российскими коллегами по вопросу вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит процедуру тестирования,.. когда я рассказал о ней в Молдове, то увидел много скептиков на этот счет. Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что хочет сделать это "для всех граждан страны", чтобы вакцина как можно скорее попала в Молдавию.

Ранее власти Молдавии сообщили о 31 937 зарегистрированных случаях коронавируса, 921 из которых стал летальным.

В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.