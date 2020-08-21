Президент Армен Саркисян поздравил Католикоса Всех армян с Днем рождения

Президент Республики Армения Армен Саркисян 21 августа в телефонном разговоре поздравил Верховного Патриарха и Католикоса Всех армян Гарегина II с Днем рождения.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян пожелал Верховному Патриарху крепкого здоровья, долгих лет жизни и плодотворной службы во благо нашей Родине и народу.