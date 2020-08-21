Профессиональная комиссия обсуждает вопрос снижения возрастного порога избирательного права

Специализированная комиссия по конституционным реформам обсуждает вопрос снижения возрастного порога избирательного права. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе онлайн обсуждения сказал член комиссии по конституционным реформам Даниел Иоаннисян.

“Обсуждаются три возможных сценария. Один из них - оставляется по-прежнему, то есть 18 лет. Я не сторонник этого варианта. Один из сценариев предполагает, что возрастной порог опустится до 16 или 17 лет. Третий сценарий заключается в предоставлении свободы выбора законодателю, парламент может решать вопрос установления возрастного порога на разных выборах. Мы с 16 лет дали гражданину право на создание семьи, право на участие в собраниях, право на работу, и почему он не должен иметь права голоса?”, - сказал Иоаннисян.

Член комиссии отметил, что есть лишь два вопроса, вокруг которых уже есть четко сформированный подход, одним из которых является то, что Армения останется парламентской республикой, а другим является то, что Армения откажется от механизма стабильного большинства в парламенте.

“Есть ряд вопросов, связанных с избирательным правом и формированием власти, которые находятся в повестке комиссии. Один из них касается механизма выборов президента Армении, кто его должен выбирать. Следующий вопрос касается референдумов, механизма сбора подписей, он есть в Конституции, но пока никто не пытался его применить. Четвертый вопрос - формирование правительства в случае отказа от стабильного большинства, то есть, если мы отказываемся от гарантирования стабильного большинства, как должно формироваться правительство”, - отметил член комиссии.

Состав специализированной комиссии по конституционным реформам утвержден премьер-министром Армении 12 февраля 2020 года. Комиссия должна до 1 сентября 2020 года разработать и представить в аппарат премьер-министра Республики Армения проект изменений в Конституции Республики Армения.

Норайр Шогикян