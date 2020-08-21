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Профессиональная комиссия обсуждает вопрос снижения возрастного порога избирательного права

Профессиональная комиссия обсуждает вопрос снижения возрастного порога избирательного права

Специализированная комиссия по конституционным реформам обсуждает вопрос снижения возрастного порога избирательного права. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе онлайн обсуждения сказал член комиссии по конституционным реформам Даниел Иоаннисян.

“Обсуждаются три возможных сценария. Один из них - оставляется по-прежнему, то есть 18 лет. Я не сторонник этого варианта. Один из сценариев предполагает, что возрастной порог опустится до 16 или 17 лет. Третий сценарий заключается в предоставлении свободы выбора законодателю, парламент может решать вопрос установления возрастного порога на разных выборах. Мы с 16 лет дали гражданину право на создание семьи, право на участие в собраниях, право на работу, и почему он не должен иметь права голоса?”,  - сказал Иоаннисян.

Член комиссии отметил, что есть лишь два вопроса, вокруг которых уже есть четко сформированный подход, одним из которых является то, что Армения останется парламентской республикой, а другим является то, что Армения откажется от механизма стабильного большинства в парламенте.

“Есть ряд вопросов, связанных с избирательным правом и формированием власти, которые находятся в повестке комиссии. Один из них касается механизма выборов президента Армении, кто его должен выбирать. Следующий вопрос касается референдумов, механизма сбора подписей, он есть в Конституции, но пока никто не пытался его применить. Четвертый вопрос - формирование правительства в случае отказа от стабильного большинства, то есть, если мы отказываемся от гарантирования стабильного большинства, как должно формироваться правительство”, - отметил член комиссии.

Состав специализированной комиссии по конституционным реформам утвержден премьер-министром Армении 12 февраля 2020 года. Комиссия должна до 1 сентября 2020 года разработать и представить в аппарат премьер-министра Республики Армения проект изменений в Конституции Республики Армения.

Норайр Шогикян


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