США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану

США выступили против заседания СБ ООН, на котором Россия предлагала обсудить намерение Вашингтона восстановить санкции против Ирана, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В четверг госсекретарь США Майк Помпео встретился с председателем Совбеза ООН и передал в совет жалобу на неисполнение Ираном положений СВПД для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Россия запросила заседание СБ ООН в пятницу для обсуждения этой ситуации. Почти весь Совет Безопасности полагает, что у США нет права запускать механизм восстановления санкций, так как они более не являются членами СВПД, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"После безосновательного утверждения, что они запустили восстановление санкций, наши американские коллеги выступили против проведения заседания Совета Безопасности для обсуждения того, что происходит с исполнением резолюции 2231", - написал Полянский в Twitter.

Теперь заседание, вероятно, не состоится в пятницу, как того просила Россия.

"Мы сожалеем, что они не только пытаются ввести мир в заблуждение относительно наличия права на запуск восстановления санкций, но и избегают честного обсуждения этого вопроса. Неподобающее поведение для великой страны", - подчеркнул первый зампостпреда.