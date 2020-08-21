Трамп обвинил Байдена в бездействии за все годы пребывания в политике

Президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника по выборам демократа Джо Байдена в бездействии за все годы пребывания в политике, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"За 47 лет Джо не сделал ничего, о чем он сейчас говорит. Он никогда не изменится, это просто слова!" - написал Трамп в Twitter во время выступления Байдена на съезде Демократической партии.

В своем выступлении Байден ожидаемо подверг резкой критике Трампа и заявил, что у него есть свой план по развитию страны, в том числе по борьбе с коронавирусом.

Байден был сенатором от штата Делавэр с 1973 по 2009 годы, а в 2009-2017 годах занимал пост вице-президента США.