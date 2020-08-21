В Арцахе нет новых случаев COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационный штаб Арцаха, представляя данные Министерства здравоохранения.

По сей день, COVID-19 подтвержден у 268 человек, 248 из них уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 18 пациентов, в изоляции находятся 32 человека. Врачи оценивают состояние двух пациентов как тяжелое, двоих – как средней тяжести.

В целях тестирования был проведен забор 161 пробы. Всего проведено 8 683 тестов.

В стране случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано. Есть один случай смерти больного с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 августа, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 августа до 22:00 11 сентября включительно.

Норайр Шогикян