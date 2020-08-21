В Армении подтверждено 158 новых случаев COVID-19: выздоровели 217 человек, скончались 6

В Армении по состоянию на 21 августа всего подтверждено 42 477 случаев COVID-19, 35 655 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 689 пациентов. За последние сутки проведено 1 639 тестов, а в общем счете 192 199.

Таким образом, выявлено 158 новых случаев заражения, 217 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 842 летальных исхода (увеличились на 6).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 75 и 82 лет и женщины 84, 85, 92 и 51 года. Все имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 253.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян