AP: число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до пяти

Число жертв природных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до пяти. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.

Ранее сообщалось о двух погибших - ими стали пилот вертолета, потерпевшего катастрофу 19 августа во время сброса воды на зону пожара в долине Сан-Хоакин, а также сотрудник энергетической компании Pacific Gas and Electric, помогавший тушить крупное возгорание на севере штата.

Всего на данный момент от стихии пострадали более 30 местных жителей и пожарных, два человека числятся пропавшими без вести. Пожары, охватившие площадь более 125 тыс. га, уже уничтожили более 170 зданий. Огонь угрожает еще 50 тыс. построек в округах Напа, Сонома и Солано на севере штата. Оттуда эвакуированы около 100 тыс. жителей, в том числе с авиабазы Трэвис.

Как сообщил в своем Twitter губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, за последние несколько дней было зафиксировано около 11 тыс. ударов молнии, которые привели к возникновению 367 новых очагов возгорания. Местные власти отметили, что к борьбе с огнем привлечены 10 тыс. пожарных.

Губернатор Калифорнии 18 августа объявил режим чрезвычайной ситуации в штате из-за аномальной жары и пожаров. Новый температурный рекорд был зафиксирован в Долине Смерти - межгорной впадине в районе пустыни Мохаве. Температура воздуха в этом районе достигла 54,4 градуса Цельсия.