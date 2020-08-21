Спасатели выехали на помощь группе из 14 человек, совершившей восхождение на гору Арагац

20 августа в 20:58 в Региональный центр кризисного управления поступил сигнал о помощи от туристической группы из 14 человек, совершившей восхождение на гору Арагац. Спасатели направились на помощь.

Об это «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

“5 членов группы находятся вблизи озера Кари, остальные 9 - посередине южной и восточной вершин горы. Одна из них повредила ногу. Из-за труднопроходимости территории члены экспедиции не могут спуститься. На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС Арагацотна. Спасатели обнаружили туристов посередине южной и восточной вершин горы и препроводили их к своей машине”, - говорится в сообщении.

Гражданка Гаяне В., повредившая ногу, отказалась от медицинской помощи.