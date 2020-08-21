Президент Арцаха направил поздравительное послание Католикосу всех армян по случаю Дня рождения

10:54, 21 Օգոստոս, 2020

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян поздравил Католикоса всех армян Гарегина II по случаю Дня рождения.

Как передает «Арменпресс», Араик Арутюнян поздравил Католикоса на своей странице в Facebook.

“Ваше Святейшество!

От имени народа, властей Арцаха и от себя лично направляю Вам наше сыновнее почтение и сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Да дарует Вам всемогущий Господь долгую жизнь, силу и энергию для успешного осуществления Вашей патриотической миссии.

В Арцахе хорошо знают и высоко ценят Ваши патриотические и богоугодные дела, Ваши непоколебимые усилия, направленные на сохранение и укрепление наших национальных и духовных ценностей, распространение и усиление христианской веры, процветание и укрепление Матери-Церкви и Родины.

Ваше Святейшество!

Примите мои заверения в глубоком почтении и теплые пожелания по случаю этого памятного дня.

Мира, благополучия и благополучия Вам!”