Президент Арцаха направил поздравительное послание Католикосу всех армян по случаю Дня рождения
10:54, 21 Օգոստոս, 2020
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян поздравил Католикоса всех армян Гарегина II по случаю Дня рождения.
Как передает «Арменпресс», Араик Арутюнян поздравил Католикоса на своей странице в Facebook.
“Ваше Святейшество!
От имени народа, властей Арцаха и от себя лично направляю Вам наше сыновнее почтение и сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения!
Да дарует Вам всемогущий Господь долгую жизнь, силу и энергию для успешного осуществления Вашей патриотической миссии.
В Арцахе хорошо знают и высоко ценят Ваши патриотические и богоугодные дела, Ваши непоколебимые усилия, направленные на сохранение и укрепление наших национальных и духовных ценностей, распространение и усиление христианской веры, процветание и укрепление Матери-Церкви и Родины.
Ваше Святейшество!
Примите мои заверения в глубоком почтении и теплые пожелания по случаю этого памятного дня.
Мира, благополучия и благополучия Вам!”
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