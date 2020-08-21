Бадасян подвел итоги реформ в сфере юстиции за последний год

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян подвел итоги реформ, осуществленных в сфере юстиции за последний год.

Как передает «Арменпресс», Бадасян написал на своей странице в Facebook, что за этими реформами стоит усердная работа всех специалистов министерства.

“Принят Закон “О конфискации имущества незаконного происхождения”. Через считанные дни в Генпрокуратуре начнет действовать подразделение, созданное именно с этой целью, и я уверен, что через некоторое время мы начнем говорить о зафиксированных результатах. Мы утвердили 5 стратегий: антикоррупционную, судебно-правовую, стратегию защиты прав человека, реформы в полиции и в уголовно-исполнительной и пробационной сферах”, - написал Бадасян.

Министр отметил, что в результате реформ Судебного кодекса был внедрен институт проверки добропорядочности судей и других лиц - декларантов, добавив, что плоды этого механизма мы увидим в ближайшее время.

“Мы приняли законодательный пакет, касающийся борьбы с уголовной субкультурой, в результате применения которого уже есть 6 обвиняемых в совершении предполагаемых преступных деяний. Мы запустили единый офис общественных услуг, где предоставляются 97 видов государственных услуг в девяти сферах”, - отметил министр.

Говоря о реформах в отношении лиц, лишенных свободы в уголовно-исполнительных учреждениях, он отметил, что функция обеспечения питания, предоставляемая во всех 12 уголовно-исполнительных учреждениях, была делегирована частному сектору, а о высоком и удовлетворительном результате неоднократно заявляли как содержащиеся в УИУ лица, так и их родные.

Бадасян также добавил, что пожизненно осужденным впервые была предоставлена возможность отбывать наказание также и в открытых исправительных учреждениях. Уже ряд заключенных были переведены из закрытых в полузакрытые, а из полузакрытых в полуоткрытые исправительные учреждения.